Riparte con Ivano Bisi la stagione di Comìc Umbria, il format di stand up comedy che trova tanti consensi

Fa il suo ritorno la stagione della stand-up comedy regionale Comìc Umbria promossa da Occhisulmondo e MEA Concerti (in collaborazione conThe Comedy Club e media partnership di Radiophonica): tanti gli eventi in calendario fino alla prossima estate, dai live club ai teatri di tutta l'Umbria.

Si inizia con la sezione Comìc Club il prossimo 3 novembre alle 21 al Rework Club di Perugia. Il primo appuntamento sarà con Ivano Bisi che, dopo il suo special disponibile su Prime Video, porta a Perugia lo spettacolo L’uomo del continente, monologo senza rispetto e timore di ogni giudizio o pregiudizio, sessismo, razzismo, infedeltà coniugale, guerre social e altri argomenti scabrosi affrontati con la tipica leggerezza di chi cerca di indossare il vestito di chi non prende niente sul serio.

Toscano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti, Ivano Bisi debutta in televisione nel 2019 con un monologo di mezz'ora a Zelig. Nel 2020 partecipa a una puntata della trasmissione “zelig c-lab” su Comedy Central dove, nell'anno in corso, ha partecipato a “Stand up comedy”. Bisi vanta anche uno special di trenta minuti su Prime Video.

Ha lavorato anche come autore e comico a progetti per la tv commerciale. Attualmente tiene un laboratorio permanente di stand up a Pisa e ha collezionato diverse esperienze in qualità di insegnante di corsi di comicità sia online che in presenza.

Il cartellone

Prossimi appuntamenti in cartellone per la prima parte della stagione: 16 novembre alla sala Misciano di Narni e il 17 novembre al Rework Club di Perugia con Mauro Fratini, 28 e 29 novembre alla Sala dei Notari di Perugia con Pierluca Mariti (evento realizzato in collaborazione con Omphalos), primo dicembre al Rework Club di Perugia con Chiara Becchimanzi, 9 dicembre alla Sala dei Notari di Perugia con Velia Lalli (evento realizzato in collaborazione con Avanti Tutta Onlus), 14 dicembre al Fat Art Club di Terni e il 15 dicembre al Rework Club di Perugia con Sandro Canori.