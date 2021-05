Riapertura al pubblico del Piccolo Teatro degli Instabili: si rinizia dal Discorso sul Mito

Con una certa emozione, dopo il severo lockdown che ha tenuto chiusi per molti mesi i luoghi della cultura per eccellenza, i teatri, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi annuncia l'attesissima riapertura al pubblico per domenica 23 maggio 2021 dedicando una giornata intera agli spettacoli.

“E lo facciamo con Vittorio Continelli, uno dei nostri Artisti del cuore – dice la direttrice artistica Fulvia Angeletti – un affabulatore, un attore, un autore, un amico che torna a trovarci dopo aver costruito nel nostro territorio, un pubblico di fedelissimi che lo segue da sempre con passione e entusiasmo. Vittorio sarà con noi dalla mattina alla sera di domenica 23 Maggio per un totale di 12 repliche e racconterà ad ogni gruppo che vorrà intervenire, una storia diversa tratta dal suo sconfinato repertorio, che va dalla mitologia classica a quella precolombiana (quest’ultima sezione pensata anche per i più piccoli).”

"Discorso sul Mito" gira l’Italia da quasi dieci anni per raccontare storie ovunque si dia l’occasione: negli appartamenti, nelle aule scolastiche, nelle sedi associative, nei giardini. “In questo momento però – scrive Continelli - al di là delle difficoltà oggettive imposte dal tempo che viviamo, ci è sembrato doveroso stare su un palco, ribadire che il teatro è un luogo vivo. Non è soltanto una testimonianza, ma un tentativo vero di ricucire una distanza. In questa nuova versione del progetto l’incontro con il pubblico avviene per piccoli gruppi nel corso di un’intera giornata. L’abbraccio (metaforico) con gli spettatori è ciò che più ci è mancato in questi lunghi mesi di silenzio forzato. Tornare in teatro e scegliere di restarci dal mattino alla sera è un atto d’amore oltre che una rivendicazione. Si tratta di una sfida, di un esercizio ostinato di volontà e di libertà, un tentativo di tornare ad abitare i teatri più piccoli e più vicini alla Comunità.”

Adulti e bambini potranno scegliere di prenotarsi tra 12 orari diversi.

Come si potrà accedere al Teatro

Gli spettatori entrano in teatro, un attore li accoglie, li invita ad accomodarsi, rivolge loro qualche parola di benvenuto e poi sceglie una storia, per ogni gruppo una storia diversa ricca di passioni, avventure, disavventure, amori e metamorfosi di uomini e dèi, restituendo uno sguardo talvolta impietoso, talvolta divertito sull’umanità e sul presente.

Ognuno può riconoscersi nei sentimenti e nelle azioni dei protagonisti, perché “i miti” ci raccontano così come siamo: coraggiosi e codardi allo stesso tempo, avventurieri e vittime delle nostre più intime paure. È il racconto dell’umanità attraverso il filtro di storie antichissime.

I racconti di "Discorso sul Mito - Frammenti" non supereranno i 15 minuti in modo da consentire un continuo ricambio di pubblico e ovviare alle esigenze legate al distanziamento e alla sanificazione degli ambienti tra un turno e l’altro.

Max. 20 persone a replica – Contributo libero

Prenotazione obbligatoria: tel/whatsapp: 333 7853003 o via mail: info@teatroinstabili.com