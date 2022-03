"Radici di umanità", tra aprile e giugno una ricca rassegna di spettacoli tra Bevagna e altri 5 comuni del perugino sui temi sociali più attuali

I mesi tra Aprile e Giugno so preannunciano ricchi di eventi: spettacoli teatrali, concerti, reading, proiezioni e mostre fotografiche in luoghi sorprendenti, tutti incentrati sui temi caldi della nostra epoca, declinati da grandi nomi del panorama artistico e culturale italiano. Si tratta di “Radici di umanità”, il cartellone di eventi che toccherà la città di Bevagna soprattutto, all’interno di spazi come il Teatro Francesco Torti e Santa Maria Laurentia. Ma non solo. In programma anche appuntamenti a Foligno (Spazio zut), Perugia (Edicola 518) e Spello. In cartellone anche una sezione speciale nelle cantine del territorio come Bellafonte di Bevagna, Scacciadiavoli di Montefalco e Moretti Omero di Giano dell’Umbria. Sei quindi in totale i comuni coinvolti dell'Umbria (Perugia, Foligno, Montefalco, Bevagna, Spello, Giano dell'Umbria).

Il programma

Si partirà sabato 2 aprile (ore 21.15) proprio dalla città cuore della rassegna. Al Teatro Torti andrà in scena “Alexo”, spettacolo di e con Claudio Morici. Bevagna, quindi, ospiterà il celebre scrittore, autore e attore teatrale. Morici ha pubblicato 5 romanzi, ha scritto reportage per Il Venerdì, Internazionale, MinimaetMoralia.

I suoi spettacoli teatrali hanno riempito teatri off romani e girato per tutta Italia. I suoi pezzi brevi sono passarti su La7, Rainews, Radio3, repubblica.it, corriere.it, nel varietà streaming del Teatro di Roma. Pochi giorni prima del lockdown era in finale a Italia’s Got Talent, con un pezzo comico in cui recensiva l’elenco telefonico di Roma del 2012. I suoi video sono andati in onda su Propaganda Live (La7).

Alcuni dei principali ospiti saranno annunciati nel corso delle prossime settimane, con l’avvio pure delle prevendite per l’acquisto dei biglietti. In attesa della presentazione del programma completo, in programma a fine marzo.

La manifestazione "Radici di Umanità" è ideata ed organizzata da Moow s.r.l., gestore del Coworking Multiverso Foligno, con il sostegno di fondi pubblici, del Comune di Bevagna e la collaborazione dell’associazione Ikaria.