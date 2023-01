Pupo di zucchero, le storie di Emma Dante tornano al Morlacchi di Perugia

Dopo il grande successo dello spettacolo Misericordia nella scorsa stagione, la regista e drammaturga Emma Dante torna a Perugia, al Teatro Morlacchi, con il suo Pupo di zucchero. La festa dei morti, una favola barocca tra tradizione e meraviglia che celebra la memoria dei defunti attraverso le loro esistenze passate e la pienezza della vita. In scena da mercoledì 1 a venerdì 3 febbraio (mercoledì alle 20.45, giovedì alle 19.30, venerdì alle 20.45).

Scritto e diretto da Emma Dante e interpretato da Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier e Nancy Trabona, lo spettacolo è liberamente ispirato a “lo cunto de li cunti” di Gianbattista Basile e racconta la storia di un vecchio che, per sconfiggere la solitudine, invita a cena nella loro antica dimora i defunti della famiglia. Nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte aperte per farli entrare.

In scena sono presenti dieci sculture create da Cesare Inzerillo che mostrano il corpo osceno della morte. Tuttavia «In Pupo di zucchero – dice Emma Dante – la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. Ciò non può che intenerirci. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita».