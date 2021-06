Progetto urbano "Tra le vie", a San Sisto una serie di eventi

Indirizzo non disponibile

In risposta al lockdown indotto dalla pandemia, tra le principali realtà culturali ed associative del quartiere di San Sisto è nata una rete associativa. Il progetto Tra le Vie è costituito da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale (che gestisce il Teatro Brecht), la Bibilioteca Sandro Penna, l’Istituto Comprensivo Perugia 7, l’APS Carnevale “I Rioni”, l’Oratorio ANSPI Sentinelle del mattino, l’Ass.ne Amici dell’Arte e il Centrodanza, insieme con l’obiettivo di creare una “comunità educante” che risponda, attraverso una proposta culturale, al desiderio di riconquistare una vita sociale e di riappropriarsi del territorio.

Dal 29 giugno al 4 luglio la terrazza del Teatro Brecht di Perugia diventerà il palcoscenico del progetto Tra le vie, offredo sei appuntamenti tra teatro, danza e musica.

Il programma della Terrazza del Brecht

martedì 29 giugno, ore 21.15 ingresso libero

Teatro di quartiere. Racconti e letture teatrali, a cura di Teatro Foresi, Istituto Comprensivo Perugia 7, Fontemaggiore



mercoledì 30 giugno, ore 21.15 ingresso libero

Skypink, "i Rioni", concerto in chiave acustica musica d’autore



giovedì 1 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

In bocca al lupo, spettacolo teatrale (dai 4 anni)

a cura di Fontemaggiore



venerdì 2 luglio, re 21.15 ingresso libero

Il Miracolo della mula, spettacolo teatrale (dai 3 anni)

a cura de Il Laborincolo



sabato 3 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

Danza Fuori/Formato, spettacolo di danza, a cura di Centrodanza Spazio Performativo



domenica 4 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

La nostra maestra è un troll, spettacolo teatrale (dagli 8 anni in su)

a cura di Fontemaggiore/Accademia Perduta



Tutte le sere la Biblioteca Sandro Penna rimane aperta dalle 20.30 alle 23.00