"Pollicino, sentieri teatrali", a Magione riparte la stagione per ragazzi 2020

È iniziata al teatro Mengoni di Magione la stagione di teatro per ragazzi 2020, organizzata dall'Associazione Panedentiteatro. "Pollicino, sentieri teatrali" comprende otto spettacoli fino al 20 dicembre.

Tranne quello iniziale e quello del 6 Dicembre presso l’Auditorium Urbani a Passignano, gli altri spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Mengoni a Magione con inizio ore 11:00 e replica ore 17:30, e costo di ingresso unico a € 5,00.

Apertura biglietteria il giorno di spettacolo da un’ora prima della rappresentazione. Per prenotazione telefonica chiamare il numero 347.5210600.

Prevenzione e sicurezza: all’interno del teatro è garantito il distanziamento, l’uso della mascherina è obbligatorio dall’entrata sino al raggiungimento normative di prevenzione.

Concorso disegna lo spettacolo

Gli organizzatori hanno indetto per i piccoli partecipanti uno speciale concorso: "Guarda lo spettacolo, lasciati ispirare dalla storia che hai visto per fare un disegno! Consegnalo in biglietteria all’inizio dello spettacolo successivo. Ad ogni appuntamento saranno estratti tre disegni e i loro autori vinceranno un biglietto ingresso omaggio".

Tutte le info e il programma degli spettacoli su www.panedentiteatro.org/