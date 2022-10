“Pollicino sentieri teatrali”, torna a Magione la stagione teatrale per ragazzi: tutti gli appuntamenti

Ritorna al teatro Mengoni di Magione la stagione del teatro per ragazzi “Pollicino sentieri teatrali”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione e curata dall’associazione Panedenti teatro. Sei gli appuntamenti in programma da domenica 9 ottobre a domenica 17 dicembre, tutti con ingresso alle 17.30.

Primo appuntamento per il 09 Ottobre con lo spettacolo "Esercizi di fantastica" portato in scena dalla compagnia Sosta Palmizi, vincitore del Premio della giuria e del pubblico Vimercate Ragazzi Festival 2022.

Adatta ad ogni età, la rappresentazione racconta la magia che si crea quando un elemento inaspettato, in questo caso una farfalla, entra all’interno di una situazione in cui i personaggi sono scialbi e annoiati. La novità porterà alla scoperta della fantasia, elemento che riporta alla memoria il grande scrittore Gianni Rodari, e del suo potere in un crescendo di emozioni e peripezie.



“Una ricca offerta teatrale rivolta ai più piccoli e alle famiglie – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Magione Vanni Ruggeri –, con cui si apre ufficialmente la stagione 2022/2023, e che punta a confermare il ruolo del teatro Mengoni come polo culturale, luogo di sperimentazione e formazione, spazio aperto alla comunità tutta. Un progetto, quello del teatro ragazzi, che consolida anche quest’anno l’alta qualità di una proposta in grado di strutturarsi in un cartellone ricco e plurale, capace di allargarsi anche ad altre realtà territoriali per avvicinare sempre più i giovani all’esperienza teatrale”.

Il calendario della stagione ragazzi

Amletino

Compagnia Kanteerstrasse

Domenica 16 ottobre

tratto da Amleto di William Shakespeare - Amletino è una riscrittura poetica e ironica del classico shakespeariano, realizzato in stretta relazione con l’immaginario dell’artista e illustratore Andrea Rauch. Con questo lavoro si vuole ribadire l’importanza di confrontarsi con pensieri e parole alte già dalla piccola età.

Amletino è un viaggio divertente (e un po' rock) dentro l’opera dell’immortale poeta e drammaturgo inglese attraverso una scena semplice e modulare che dà vita ad un castello, ad un teatro, ad un cimitero e si fa spazio magico per parole, suoni e disegni. I tre attori si trasformano di volta in volta nei personaggi di Amleto per avvicinare i giovanissimi alla visione di questo classico, agli appassionanti intrecci, ai personaggi e ai loro significati.

disegno luci Marco Santambrogio

tecnica Monica Bosso

scenografie e costumi Eva Sgrò

con Luca Avagliano, Alessio Martinoli, Simone Martini

disegni / illustrazione Andrea Rauch

regia e drammaturgia Simone Martini

GENERE: teatro d’attore ETA': dai 5 anni



Sogni in scatola

Nanirossi

Domenica 30 Ottobre 2022 ore 17.30

Spettacolo vincitore del concorso nazionale IN TRANSITO 2015 Comune di Genova – Teatro Akropolis

Sogni in scatola è un inno alla fantasia in un mondo fatto di scotch, scatole e imballaggi. Uno spettacolo in cui tutto è possibile. Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni, tutto ai loro occhi è gigante e fuori misura come per gli occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale dove la fantasia è l’ingrediente principale di questo mix tra circo e teatro. Quante cose può diventare una scatola?.....una scatola può essere tutto... una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, una scatola può diventare all’occorren- za qualsiasi cosa...basta crederci.

Ideazione, realizzazione e produzione Matteo Mazzei, Elena Fresch (Compagnia Nanirossi)

collaborazione e sguardo esterno Mario Gumina

aiuto alla creazione Lan NGUYEN

ideazione costumi Nanirossi

produzione costumi Halina U.

ETÀ: dai 3 e tout public GENERE: Clown, Acrobatica



Il giro del mondo in 80 giorni

Fondazione Teatro Ragazzi e giovani

Domenica 2 novembre 2022 ore 17.30

L’avventura di Mr. Fogg e di Passepartout, i quali tentano di circumnavigare il globo terrestre in 80 giorni per vincere una scommessa. Un percorso di conoscenza, avventura ed esplorazione. Un viaggio per ampliare i propri orizzonti e conoscere popoli differenti. Mr Fogg, s’innamorerà di una Principessa Indiana e capirà che ciò che arricchisce la vita sono le relazioni umane: l'amore e l'amicizia: “…vale la pena attraversare tutto il mondo per trovare qualcosa di tanto prezioso!!”.

Ma non sarà un percorso tranquillo... l’ispettore Fix attuerà dei trabocchetti per ostacolare l’incredibile impresa!

con Daniel Lascar, Claudio Dughera, Claudia Martore

scenografia Claudia Martore

ideazione costumi Giorgia Dea Duranti

creazione luci Agostino Nardella

di Luigina Dagostino

ETÀ: dai 5 anni GENERE: teatro d’attore



Il buono delle fiabe

Pandedentiteatro

Domenica 4 dicmebre 2022 ore 17:30

Che ruolo hanno le fiabe ai giorni nostri? Partendo da questa domanda si entra nello spettacolo “IL BUONO DELLE FIABE” dove i “Buoni” si ritrovano per ricordare le loro avventure. Ma gli anni sono passati e non tutti sono convinti che raccontare ancora l’esistenza di streghe orchi e lupi sia al passo coi tempi. Ecco allora che, al consueto raduno, si ritrovano solo Pollicino, convinto sostenitore della tradizione e Gretel portavoce di tutti gli altri che invece vogliono dimenticare. Ecco un’esilarante storia che ci porta con freschezza a ritrovare l’essenza della lotta tra bene e male.

con Enrico De Meo, Silvia Zora

scenografia e costumi Daniela Castelli e Tamara Milenkovic

drammaturgia Enrico De Meo, Michele Fiocchi

regia Michele Fiocchi

ETÀ: dai 4 anni GENERE: teatro d’attore



A Chirstma carol

spettacolo in lingua inglese

Fontemaggiore/Scuola dinglese Help

Domenica 18 dicembre 2022 ore 17.30

da Charles Dickens, “Canto di Natale”

Lo spettacolo prende spunto dal celebre racconto di Dickens, in cui il vecchio e avaro Scrooge, il quale detesta gli esseri umani e l’ipocrisia del Natale, viene visitato dagli spiriti del passato, del presente e del futuro, che lo convincono a cambiare rotta nella propria esistenza. La drammaturgia, fedele alla struttura del racconto, si concentra sulla volontà degli spiriti di “redimere” Scrooge e su una visione un po’ oscura e allo stesso tempo esilarante, del rapporto tra l’aldilà ed il protagonista. Seppur recitato in inglese, grazie all’agire scenico e alla trama nota, è fruibile da un pubblico di tutte le età.

con Carlo Amedeo Capitanelli, Enrico De Meo, Oliver Page, Valentina Renzulli, Silvia Zora

regia Beatrice Ripoli

ETÀ: dai 6 anni GENERE: teatro d’attore