Sanfra d'autunno, Michela Giraud porta a Perugia il suo nuovo spettacolo

Dopo il fortunato debutto in Europa con diversi sold out, arriva finalmente in Italia “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco", il nuovo spettacolo di Michela Giraud che con la sua tournée in partenza il prossimo mese di novembre e prodotta da Vivo Concerti, arriverà a toccare anche l'auditorium San Francesco al Prato di Perugia, nell’ambito della stagione di eventi promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

L'appuntamento con la stand up comedian è il 10 novembre alle 21. Le prevendite sono aperte dalle 14 di oggi su TicketOne.

In questo nuovo spettacolo, la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

Lo scorso 11 aprile è inoltre uscito “Flaminia”, commedia che segna il debutto alla regia dell'attrice e comica, che è anche protagonista.