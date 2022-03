Arriva a Perugia alla Sala Cutu Linda Caridi con Il Bambolo, un intenso monologo psicologico sull'anoressia

Arriva alla Sala Cutu, per la Stagione Indizi del Teatro di Sacco, una giovane fuoriclasse, Linda Caridi. Domenica 13 marzo alle 18.00, con lo spettacolo Il Bambolo, testo di Irene Petra Zani per la regia di Giampiero Judica, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni e Argot, la poliedrica attrice offrirà un irripetibile momento al pubblico perugino.

La Caridi è una giovane attrice che passa dal teatro, al cinema alla TV, emozionando il pubblico e regalandogli il suo grande talento. L’attrice ha recentemente interpretato Tullia nel fortunato film Supereroi (regia di P. Genovese 2021) e serie TV di successo (Felicia Impastato, Storia di Nilde) come Il Cacciatore (regia di S. Lodovichi, D. Marengo) dove vestiva i panni del magistrato Paola Romano. La sua attitudine e professionalità le valgono, nel 2020, la nomination al premio David di Donatello come migliore attrice protagonista per Ricordi? (regia di V. Mieli 2018). Altra importante candidatura al premio Nastri d’Argento 2021 come migliore attrice non protagonista per la pellicola Lacci (regia di D. Luchetti 2020).

Il Bambolo

Si tratta di un ottimo lavoro teatrale di cui Linda Caridi è la protagonista: attraverso la comica tragedia di un amore impossibile, il testo affronta una tematica delicata, la patologia dell’anoressia, intesa nell’accezione di sintomo e difesa a seguito di un abuso avvenuto nell’infanzia.

Una giovane donna è sulla riva del mare con il suo compagno di una vita: un Bambolo gonfiabile, di plastica, così come gran parte dei materiali della scena e dei costumi come a rafforzare la dimensione non realistica e l’identificazione nella quale la coppia si trova immersa. Per la Donna il Bambolo è vero e i suoi occhi senza sguardo sono gli unici occhi che lei può amare. Il loro amore è difficilmente degradabile, come la plastica. Il Bambolo è un oggetto d’amore che non prevede la sessualità – legata all’abuso paterno – ed è anche una risposta surrogata a una domanda d’amore che non comporta un reale incontro con l’Altro.