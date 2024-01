"Hey Guys!”, performance teatrale ‘nomade’ al Bosco didattico di Ponte Felcino

Una performance teatrale “nomade”: domenica 14 gennaio il Bosco didattico di Ponte Felcino sarà la scenografia naturale dello spettacolo realizzato nell’ambito del laboratorio teatrale HOST, organizzato dall’associazione culturale “Smascherati!”.

Si parte alle 17:30, con ingresso gratuito, dall'Ostello di via Maniconi, 97 per poi spostarsi al seguito degli attori lungo i sentieri del parco (info: 3515076187).

La performance costituisce l’evento finale del laboratorio diretto da Danilo Cremonte, coadiuvato da Anna Poppiti e Jhans Serna Rayme, che si è svolto da ottobre a dicembre nella Torre del Molino della Catasta.

“Il laboratorio – spiega Cremonte – è stato uno spazio ospitale dove condividere desideri e ricordi, emozioni e sensazioni, attraverso il gioco del teatro. Questo luogo protetto per il racconto ha consentito ai partecipanti di portare in scena frammenti di vita. I temi centrali sono stati la casa e l’ospite, parola che nel suo doppio significato (ospitato e ospitante) preannuncia la reciprocità del patto di ospitalità, e quindi il dono e lo scambio. La performance non poteva quindi che partire dall’ostello di Ponte Felcino, che da anni ospita giovani migranti provenienti da tante parti del mondo”.

“Il titolo - aggiunge - prende spunto dalla poesia ‘Ragazzi’ di Walter Cremonte (“Ora che vengono / lasciali venire / non sono cattivi / non più di noi”) e proprio dalla pratica laboratoriale con giovani migranti nasce la modalità della performance nomade, già sperimentata a dicembre per le vie del centro di Perugia con ‘Avvento’: per noi una forma espressiva nuova, un tentativo di rappresentazione reale del viaggio, la condizione vissuta oggi da 300 milioni di esseri umani nel mondo”.

Il laboratorio è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il ponte d’incontro 3.0”, nell’ambito del progetto “Abit.Art – L’arte di abitare il territorio”, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria.