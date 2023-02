Perugia, Aterballetto e La Toscanini di Parma portano in scena "Double Side"

Sabato 11 febbraio alle 18 e domenica 12 febbraio alle 17 al Teatro Morlacchi di Perugia, nell'ambito della Stagione 22/23, ombra e luce, musica dal vivo e danza contemporanea si combinano in Double Side, la nuova coproduzione della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma: una ricerca e un’avventura che le due istituzioni condividono, e non per la prima volta, con l’obiettivo di “far reagire” in maniera nuova e significativa componenti coreografiche e musicali.

In scena due poli opposti rappresentati da Stabat Mater del cubano Norge Cedeño Raffo e da With drooping wings della canadese Danièle Desnoyers, e tenuti insieme da una viva architettura estetica disegnata da Fabiana Piccioli. L’atmosfera cupa, tetra legata alla musica religiosa e commovente di Arvo Pärt viene esaltata dalla danza espressiva, libera e pura di Norge Cedeño Raffo: un inno alla bellezza del movimento. L’impronta estroversa e la luce, chiara racchiuse nelle nove cangianti musiche di Henry Purcell ricomposte per un quartetto d’archi da Federico Gon, sgorgano dalla danza di Danièle Desnoyers. Tra lei e la musica c’è sempre una forte relazione, quasi una profonda amicizia: il gesto non viene travolto dalle famose partiture barocche, ma cerca di creare interessanti sintonie e disarmonie con gli archi presenti sulla scena.

“Fin dal primo momento in cui mi mandarono il brano musicale dello Stabat Mater mi sono posto la domanda ‘cosa succede dopo?’ – le parole del coreografo Norge Ceden?o Raffo – C’e? un forte richiamo a una realta? caotica, a un ciclo tortuoso che si ripete, fatto di calamita?, di morte, carenza, evanescenza come se diventassimo cenere per tutto il tempo. Ma perche? non rinvenire in questa realta? un rimando all’Araba Fenice? Di trovare in questa cenere, in questo fuoco che ti brucia, in questa realta? che ti trafigge e che ti mette di fronte agli aspetti piu? rischiosi e dolorosi della tua vita una nuova opportunita? per creare, per rinascere, per mostrarti rinnovato? Il brano musicale da un punto di vista della emotivita? crea un fermo-immagine, e? un brano apparentemente ‘piatto’ e dobbiamo dialogare per tutto il tempo con dei cambiamenti di fisicita?, di emotivita? con il cambiamento continuo di costruzione fisica e scenica cercando di tenere il pubblico vigile. Un compito a cui dobbiamo prestare sempre attenzione”.

“With drooping wings e? attraversata dall'idea di una distanza – spiega la coreografa Danie?le Desnoyers – Questa suite di opere musicali, alcune gloriose, altre dolorose o sensibili, si scontra con una danza che porta in se? una forma di resistenza. L'opera e? attraversata da una vitalita? prodigiosa, proprio come la musica di Purcell. I musicisti condividono lo spazio con i danzatori. Gli uni cedono la loro presenza agli altri. L'idea di una successione di eventi coreografici e? evidente in tutto il pezzo. In presenza di silenzio, gli interstizi coreografici agiscono in modo non conforme allo spirito barocco. Come se questi spazi interstiziali diventassero la danza piu? originale, la piu? precisa nel nostro contesto attuale. Poi, improvvisamente, quando le due cose convivono, il risultato diventa pura gioia”.