"Performer in Umbria" chiude la rassegna con un intenso omaggio a Morricone, tra danza e cinema

Indirizzo non disponibile

Cinema e danza si fondono nell'ultimo appuntamento del ciclo firmato “Performer in Umbria - PIU”, la rassegna di spettacoli dal vivo gratuiti promossi dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps. La performance vedrà un omaggio all’indimenticabile maestro Ennio Morricone dove a fondersi saranno il cinema e la danza, grazie al talento e alla creatività della compagnia “Gruppo Damiano”. Compagnia che, proprio in ricordo del maestro Morricone, ha ideato e portato in scena “Merci Marché”, spettacolo che nel 2021 si è aggiudicato il concorso di danza, “Sulle note di Ennio Morricone”, realizzato nell’ambito della decima edizione del “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema”.

L’imperdibile appuntamento è per sabato 21 maggio, alle 21, all’Auditorium San Domenico di Foligno, quando a salire sul palco saranno Violetta Cottini, Sofia Pazzocco e Simona Tedeschini per raccontare attraverso il corpo come il cinema e la danza, seppur distinti tra loro, siano alimentati dalla stessa passione.

Dopo la musica con Romano Reggiani e His Band e il teatro con Giorgio Colangeli e Francesco Castiglione, un altro piccolo tassello va dunque a completare il quadro artistico realizzato in quest’ultimo anno da “Performer in Umbria - PIU”.