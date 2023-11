Per i più piccoli il teatro di figura propone "Il Brutto Anatroccolo"

La stagione del teatro per ragazzi prosegue domenica 26 novembre alle 17.30 con “Il brutto anatroccolo” a cura di Nata Teatro.

Spettacolo di Livio Valenti – Con: Mirco Sassoli e Livio Valenti; Musiche: Lorenzo Bachini; Scenografie: Andrea Vitali; Pupazzi: Roberta Socci; Luci: Emilio Bucci; Genere: Teatro d’attore e figure

Fascia d’età: dai 4 anni

Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due strani personaggi hanno il compito di accudirle; sono delle uova particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Poi un giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui è diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e… altri che lo ostacoleranno. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti. L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell’interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all’interno di una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole, dato lo spessore pedagogico della trama. Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

L’ingresso del Teatro di Figura Perugia è da via del Castellano, 2/A, trav. di corso Cavour oppure da via del Cortone (con parcheggio in viale san Domenico- via Ripa di Meana). Il Teatro ha 98 posti ed è consigliata la prenotazione chiamando il numero 075 5725845. La biglietteria è aperta dalle 16.30 il giorno dello spettacolo.