"Passion in balance", al Teatro Cucinelli di Solomeo è il momento della grande danza internazionale

PASSIONS IN BALANCE

Al Teatro Cucinelli di Solomeo in scena la Compagnia svizzera BalletXtreme per una serata esclusiva dedicata alla danza

Le diverse sfaccettature della danza attraverso il coinvolgimento di artisti e coreografi internazionali, per un evento unico ed emozionante.

Sarà la grande danza la prossima protagonista della Stagione artistica al Teatro Cucinelli di Solomeo. Sul palco umbro, infatti, andrà in scena il prossimo14 maggio alle 21, BalletXtreme, compagnia svizzera di danza neoclassica e contemporanea fondata nel 2016 da Myrna Kamara – apprezzata e riconosciuta Prima Ballerina internazionale. Sul palco del Cucinelli ci saranno i migliori danzatori della scena mondiale, che si contraddistinguono per la loro forte individualità, eleganza, stile e padronanza tecnica.

"Passions in Balance", questo il titolo della serata pensata appositamente per il Teatro Cucinelli di Solomeo, prevede quattro pezzi firmati da altrettanti importanti coreografi, quali lo spagnolo Pedro Lozano Gomez, con la musica di Carl Philip Emanuel Bach; la "madre" della danza moderna americana Martha Graham, con la musica originale di Cameron McCosh rielaborata da Pat Daugherty; Filipe Portugal, anche interprete del suo pezzo, con la musica di Frédéric Chopin; e Paolo Mohovich che porta in scena una coreografia con la musica di Philip Glass.

Le coreografie

Partition, di Pedro Lozano Gomez, usa i danzatori come fossero musicisti, come se la musica nascesse dai loro corpi; un omaggio a quei compositori che sono stati fonte di ispirazione per secoli. Danzano Myrna Kamara, Marco Fagioli e Antonio Trerotola.

Moon Duet di Martha Graham è una danza di gioia, un’ode al mondo che gira. Danzano Myrna Kamara e Filipe Portugal.

The Unknown Path di e con Filipe Portugal è un ritratto suggestivo delle cose che avvengono in questo momento e di come si reagisce ad esse.

Pieces of Love and Suspicion di Paolo Mohovich mette in scena emozioni e sentimenti contrapposti, a volte delicati e quasi invisibili, a volte violenti come un mare in tempesta. In scena Myrna Kamara, Marco Fagioli, Antonio Trerotola, Isabelle Zabot, Marco Prete e Pasquale Mazzella.

La Compagnia BalletXtreme è nata con l'obbiettivo di presentare le diverse sfaccettature della danza attraverso il coinvolgimento di artisti e coreografi con diverse sensibilità, per diversificare il più possibile il repertorio, sempre di altissimo livello.