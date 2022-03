"Oriri", ovvero l'arte del rinascere attraverso la danza e il teatro: domenica a Perugia alla Sala Cutu

Un nuovo appuntamento per la rassegna Danza d'autore del Teatro di Sacco. Si chiama ORIRI, parola di derivazione latina, che significa “nascere, alzarsi, sorgere, provenire, cominciare”, ma anche trovare/volgersi verso oriente, cioè il luogo dove nasce il sole. ORIRI è un’esperienza intima, un viaggio onirico che sprofonda in un abisso cieco e notturno per poi riemergere alla luce. Una meditazione sul fluire mutevole della vita e sulla sua inafferrabilità. Un luogo dove l’abbandono allo scorrere degli eventi diventa nuovo punto di partenza per un’esistenza apparentemente priva di sostegno, quasi abbandonata a se stessa.

Con questo duo di danza contemporanea l’autore Massimo Rosini affronta il concetto di nascita, non solo inteso come momento che definisce l’inizio della partecipazione individuale dell’uomo all’esistenza, ma anche e soprattutto come un continuo processo che plasma nuove forme dell’individuo attraverso la percezione, l’esperienza e quindi il contatto, sia esso fisico che non. Il contatto, manifestazione di “luogo d’incontro”, si fa segno indelebile che lascia traccia nel corpo, motore che induce a metamorfosi e quindi a ri-nascita. Interpretano Paolo Rosini e Chiara Tosti, musiche di Michele Mandrelli e luci di Massimiliano Monsù. Appèuntamento per domenica 27 Marzo ore 18 alla Sala Cutu di Perugia.