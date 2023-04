Musica, teatro e danza agli Illuminati con "I Fiori di Lillà"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Musica, danza e teatro al teatro degli Illuminati nel nuovo spettacolo promosso dall’associazione di volontariato “I Fiori di Lillà”.

Il ricavato dello spettacolo andrà interamente in beneficenza secondo le linee statutarie dell’Associazione, nel rispetto del principio della solidarietà e della beneficenza con la famiglia, il territorio, i bambini.

Questa volta l’associazione si avvarrà della preziosa collaborazione delle scuole di danza del Consorzio Castello Danza, i cui danzatori balleranno sulle voci delle cantanti Sara Peli e Anggnese Perioli, interpreterà il racconto Irene Bistarelli e consulente musicale sarà Nicola Cesarotti. L’idea nasce dalla volontà di raccontare una delle tante storie di aiuto che ha visto protagonista l’Associazione, la storia di una famiglia come tante che ha trovato rifugio e sollievo grazie alla solidarietà di una comunità aperta all’ascolto.

L’ingresso sarà 10 euro, lo spettacolo è previsto sabato 15 aprile alle 21.

L’associazione “I Fiori di Lilla?”, interamente composta da giovani tifernati e dalle professioni più differenti, nasce dalla volontà e dall’ambizione di soccorrere le famiglie di quella parte della collettività locale in gravi difficolta? economiche, e di sostenere ambiziosamente a livello internazionale le adozioni a distanza, attraverso un momento di autentica solidarietà e di genuina aggregazione sociale di un gruppo di Soci Fondatori dalla spiccata componente giovanile.

“I Fiori di Lilla?” nascono proprio dalla loro convinzione di quanto molto spesso sia difficile riuscire ad intervenire e ad allievare le necessita? ed i bisogni primari delle famiglie attraverso i canali “ordinari” o istituzionali; per questo, pur in un panorama piuttosto vario di associazioni di volontariato locali, la sfida de “I Fiori di Lilla?” risiede nella ferma convinzione che soltanto una giovane, autentica e genuina solidarietà possa rappresentare l’ultimo ma nel contempo il più efficace degli interventi.