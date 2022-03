Maurizio Battista al Menotti di Spoleto per far sorridere e riflettere con "Tutti Contro Tutti"

Sorridere per sdrammatizzare: una delle cose buone da fare in tempi difficili. E' la proposta del comico romano Maurizio Battista, che fa tappa al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il 5 Marzo con il suo tour “Tutti Contro Tutti”.

Battista, con il suo straordinario talento, è riuscito a vincere contro la paura dei crescenti contagi. Nonostante le restrizioni, infatti, il numero di spettatori che ha scelto di tornare a teatro per godersi “Tutti Contro Tutti” è eclatante: oltre 30.000 persone hanno già riempito la sala durante le repliche, in un momento ancora delicato e complesso che ha colpito particolarmente il mondo dei live.

Il messaggio costruttivo della coraggiosa sfida del comico - uno dei pochi a non aver annullato il proprio tour - è quello di riprendere una vita culturalmente attiva con tutte le dovute precauzioni: l’arte è la linfa vitale dell’anima. Non bisogna trascurare il benessere interiore e concedersi una risata può rivelarsi davvero la più semplice fra le cure.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma– Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh...»