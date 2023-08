Masquerade Mask, viaggio nella Commedia dell'arte

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 10 agosto, alle 21.30 all’Arena Penna Ricci, Micro Teatro Terra Marique porta la commedia dell’arte a Perugia grazie a La Fraternal Compagnia, della quale presenta Masquerade Mask, spettacolo scritto e diretto da Massimo Macchiavelli, che condurrà lo spettatore attraverso le intricanti tappe della storia della Commedia dell'arte.

Lo spettacolo vedrà come interpreti d’eccezione Luca Comastri, Alessandra Cortesi e Tania Passarini ed immergerà il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo, dalle radici oscure del Medio Evo alla riforma Goldoniana, ponendo la maschera come protagonista principale.

La Commedia dell'Arte è una delle gemme artistiche che rendono l'Italia un baluardo di cultura per l'umanità. Questo genere teatrale, radicato nel buio periodo del Medio Evo, ha segnato il cammino dall'emergere delle arti al fiorente commercio, dalle radici del teatro italiano alla nascita dell'opera lirica, della pantomima e del mimo.

Masquerade Mask offre uno spettacolo che racconta la storia di un genere teatrale fondamentale, da cui hanno preso forma l'opera lirica, la pantomima, l'improvvisazione e le tecniche del comico. I personaggi fissi e le maschere, tesori del teatro italiano, tracciano un affresco di secoli di storia teatrale, sociale e antropologica della cultura occidentale.

Lo spettacolo attraversa i canovacci antichi del 1400 fino ad arrivare ai repertori contemporanei, inclusi momenti studiati e creati dagli attori della Fraternal Compagnia. Rivisitazioni di classici come Shakespeare e Molière, insieme a interazioni coinvolgenti con il pubblico, sono eredità tramandate dai saltimbanchi e dal Maestro e premio Nobel Dario Fo.

In una scenografia essenziale, gli attori daranno vita a questi momenti attraverso abilità uniche, sottolineando l'elemento magico che caratterizza questo genere teatrale: la Maschera. Al termine dello spettacolo, la compagnia sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle curiosità e per mostrare l'artigianato delle maschere, sia quelle utilizzate nello spettacolo che altre.