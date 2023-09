Luca Ravenna con il suo Red Sox in scena a Spoleto

Anche Spoleto fra le tappe del nuovo tour dello stand-up comedian dei record Luca Ravenna, che arriverà al teatro nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il prossimo 30 settembre alle 21 con l'attesissimo "Red Sox – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna" (prodotto e distribuito da Trident Music), nell'ambito della stagione 203/2024 Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Un grande ritorno sui palchi a distanza di quasi un anno dopo un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Il nuovo show avrà anche un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense

Altra novità per gli appassionati del genere, nello store di Sony Music Italy è disponibile in esclusiva il comedy album 568 in formato vinile autografato. Un doppio lp tratto dall'omonimo spettacolo di Ravenna registrato al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella primavera del 2022. Con questo disco, prodotto da Sony Music, l'artista cerca di portare in Italia un nuovo modo di fruire degli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei vinili comici diffusa negli anni ‘80.