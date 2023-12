Lo spettacolo "Family" inaugura la stagione dell'Excelsior

La stagione del Teatro Excelsior, organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria in collaborazione con il Comune, prende il via mercoledì 13 dicembre alle 20.45 con Family. A Modern Musical Comedy il nuovo spettacolo ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado che aggiunge un tassello al suo personale attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. In scena Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli.