"La signorina Else", ovvero della psicologia femminile e dei suoi drammi: al Teatro Clitunno di Trevi

Debutto sul palco per la giovane attrice umbra, Diletta Masetti, al Teatro Clitunno di Trevi, con La signorina Else.

Giovedì 4 Marzo (ore 21,15) andrà in scena la piéce, tratta dall’omonima novella di Arthur Schnitzler, che colpisce per la sua sorprendente attualità: Else, infatti, incarna un perfetto stereotipo psicologico, l’immagine di una personalità a metà strada tra l’adolescenza e la maturità.

Obbligata a crescere troppo velocemente, la protagonista è bruscamente catapultata nei drammi della realtà adulta quando suo padre, un avvocato di successo col vizio del gioco d’azzardo, rischia l’arresto a causa di debiti ingenti.

Per salvare il padre, Else si ritrova in un perverso ricatto sessuale con il signor Von Dorsday, un uomo meschino che accetta di aiutare la sua famiglia a patto che Else gli si mostri nuda.

Tematica più che attuale, lo sfruttamento della sessualità della donna è analizzata in maniera totalmente nuova; la nudità della ragazza e il desiderio sessuale che è in grado di ispirare hanno nella mente di Else una duplice natura: da una parte sono la condanna che la fa sentire miserabile e vulnerabile, dall’altra sono un’arma molto potente che le permette di ottenere ogni tipo beneficio, lusso e comodità.

Ed eccola, quindi, a compiere un atto estremo: Else si presenta nuda nella hall dell'albergo che la ospita per la villeggiatura, per poi perdersi nel delirio e svenire. Ma la sua morte non è meramente fisica; è il suo essere a morire sotto il peso di consapevolezze troppo amare.

La signorina Else è una novella capace di coniugare musica, arte e letteratura, che presenta al mondo la psicologia femminile con tutti i suoi drammi, le sue meraviglie e il suo inesauribile bisogno di dignità.