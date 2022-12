La luna e il suo irresistibile fascino: al Teatro Cucinelli Corrado Augias in "Divagazioni non solo musicali sulla pallida compagna delle nostre notti"

Sarà il giornalista e scrittore Corrado Augias, con la partecipazione del M° Aurelio Canonici, il protagonista del prossimo spettacolo al Teatro Cucinelli di Solomeo, domenica 11 dicembre. In scena "Viva il chiaro di luna! Divagazioni non solo musicali sulla pallida compagna delle nostre notti", un testo teatrale scritto dallo stesso autore.

La luna da sempre esercita un grande fascino sull’uomo: fin dall’antichità il nostro pallido astro della notte è sembrato al tempo stesso vicino e lontano. Così, poeti, scrittori, musicisti si sono ispirati a essa per descriverla, immaginarla e cantarla. Corrado Augias, tra i protagonisti più noti della cultura italiana, passa in rassegna alcuni dei brani poetici più toccanti, da Leopardi a Calvino, fino ai tanti riferimenti che ci riportano ad altre culture, alla letteratura giapponese e non solo. Un percorso che si completa nella musica con alcuni dei brani più celebri di Beethoven, Debussy e Bellini, affidati alla maestria di pianista e divulgatore di Aurelio Canonici.

Corrado Augias, giornalista e scrittore, ha trascorso molti anni all’estero. Parigi prima poi New York, da dove è stato corrispondente del settimanale l’Espresso e del quotidiano la Repubblica. Per la Repubblica, cura la rubrica quotidiana di corrispondenza con i lettori. Ha pubblicato numerosi libri sia di narrativa sia di saggistica; tra questi, notevole fortuna hanno avuto i suoi libri dedicati ai ‘romanzi’ delle città largamente tradotti in varie lingue. Ha ideato e condotto numerosi programmi televisivi. È autore di testi teatrali. I primi, nel 1965, furono allestiti in una cantina d’avanguardia, il Teatro del 101 diretto da Antonio Calenda, primo attore Luigi Proietti, che segnò un’importante stagione nel rinnovamento del teatro italiano. Ultimo saggio (Einaudi, 2020) il Breviario per un confuso presente, quasi un portolano per orientarsi nell’inafferrabile tumulto dei nostri anni.

Aurelio Canonici è direttore d’orchestra, compositore e divulgatore musicale. Nelle recenti stagioni è stato sul podio delle numerose orchestre, tra cui: Sofia Philharmonic, Seoul Orchestra, Kiev National Presidential Orchestra,Orchestra Nazionale della Radio di Varsavia, Sinfonietta Cracovia, Istanbul State Symphony Orchestra, Sinfonieorchester Wuppertal. Recentemente ha debuttato con grande successo nella Sala Sinfonica dell'Auditorio National de Musica di Madrid.

Diplomato in Pianoforte, laureato in Filosofia, si è perfezionato in Direzione d’orchestra alla celebre Accademia di Vienna (Hochschule für Musik). Nel 2016 la Continuo Records ha pubblicato Between Earth and Heaven, un CD interamente dedicato alla musica di Aurelio Canonici eseguita da un cast di prestigiosi esecutori. Recente è la pubblicazione di Uno alla volta per carità (Castelvecchi Editore, Roma, 2016), libro dedicato alla musica del Barbiere di Siviglia di Rossini. Canonici affianca all’attività concertistica quella didattica, essendo Docente titolare della cattedra di Esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Tiene regolarmente conferenze, lezioni e guide all’ascolto per importanti istituzioni, società e università.