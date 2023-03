La leggenda di Pantani è "Più in alto delle nuvole"

Si intitola “Più in alto delle nuvole” lo spettacolo dedicato a Marco Pantani che si terrà sabato 1 aprile alle 17 alla sala dei Notari di palazzo dei Priori. Autore e interprete:Alessio Stefano Berti accompagnato dalle musiche di Alessandro Galli ed Elisabetta Daolio, con la regia di Roberto Castellani.

L’evento, a cura dell’associazione Francesco nei sentieri, ha il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia.

“Marco Pantani – spiegano gli organizzatori - è riuscito ad andare più in alto delle le nuvole. La vita di un ciclista che sceglie di scalare le montagne e lanciarsi a capofitto nelle discese è una vita speciale. Pantani è stato amato per le sue imprese perché era uno di quelli che non si arrendeva mai, non l’ha mai fatto in tutta la sua carriera. I miti diventano tali nella tristezza del declino, Marco è riuscito ad andare oltre il mito. Questo momento teatrale è stato pensato e voluto per celebrare e ricordare questo ragazzo che ci manca, non solo attraverso la sua vita ma anche attraverso i fatti e gli accadimenti musicali, sociali , culturali di quegli anni”.