La commedia brillante "Riunione di famiglia" in arrivo al Lyrick di Assisi con grandi nomi

Tempo di ridere con la commedia brillante al Teatro Lyrick di Assisi, dove sabato 17 dicembre andrà in scena alle 21.15 "Riunione di famiglia" di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker, con Katia Ricciarelli, Fabio Ferrari, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno, quest'ultimo anche in veste di regista.

“Riunione di famiglia” è una commedia dolce e pungente sul delicato rapporto tra madre e figli. Una mamma esplosiva, un’ex artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire come trascorrerà gli ultimi anni della sua vita. Un filo sottile lega i personaggi in un excursus tra passato e presente, recriminazioni e compiacimenti, e il loro rapporto, ma soprattutto i loro intenti, sono affrontati in una chiave molto divertente.



Una commedia totalmente disinibita, con battute al vetriolo e momenti reali di commozione. Un quartetto d’eccezione che vede per la prima volta insieme sul palcoscenico la cantante lirica di fama internazionale Katia Ricciarelli in veste di attrice, Fabio Ferrari, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi straordinari campioni della risata. Un finale inaspettato chiuderà il gioco al massacro e dopo aver divertito a lungo lo spettatore lo lascerà sbalordito e senza respiro.