“La bottega dei giocattoli”, al teatro degli Instabili di Assisi in scena uno spettacolo natalizio per i piccolissimi

Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi arrivano due appuntamenti durante le feste natalizie, all'insegna del teatro per tutta la famiglia: il 27 dicembre alle ore 17:00 sarà la volta de “La Bottega dei Giocattoli” di Crest, uno spettacolo proposto in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Birba” che diffonde tra i bambini e i ragazzi la cultura del libro e il piacere di leggere e con la quale si inaugura - per il terzo anno - una bellissima Rassegna di Teatro Ragazzi all’interno della Stagione Teatrale 2022/23.

Il 4 gennaio alle ore 21:15, si terrà invece il favoloso trio “Accordi Disaccordi” che presenta il nuovo album "Decanter": swing, gipsy jazz, blues e altro.

La Bottega dei Giocattoli

Così raccontano il loro spettacolo gli interpreti Delia De Marco, Giuseppe Marzio e Sara Pagliaro:

“Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria, abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.

La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento”.

Destinato ai bambini più piccoli, il lavoro è frutto del pluriennale lavoro svolto dagli operatori del Crest di Taranto, anche nelle scuole materne, intorno al linguaggio teatrale più efficace rispetto ad un’utenza così particolare e impegnativa, al fine di verificare linguaggi e tecniche di lavoro che, ovviamente, lasciano poco spazio alle parole a favore di immagini, musica e… gioco.

Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori?

Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega.