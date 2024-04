L'arte della commedia, il manifesto di Eduardo De Filippo a Todi e Perugia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Fausto Russo Alesi adatta e dirige L’arte della commedia, l’opera-manifesto di Eduardo De Filippo: uno dei testi più pirandelliani della sua produzione, incredibile per forza e attualità. In scena martedì 9 aprile marzo alle 20.45 al Teatro Comunale di Todi – ultimo appuntamento della Stagione 23/24 – e al Teatro Morlacchi di Perugia da mercoledì 10 a domenica 14 aprile (mercoledì alle 20.45, giovedì alle 19.30, venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17).

L’arte della commedia, la straordinaria e geniale opera di Eduardo fa parte della raccolta dei “giorni dispari”, le commedie scritte dal dopoguerra in poi che affrontano le difficili e problematiche questioni del vivere quotidiano, delle relazioni private e pubbliche tra gli esseri umani. Il testo ci porta in maniera implacabilmente diretta a confrontarci con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un’ambigua e allo stesso tempo tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo.