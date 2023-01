"L'amore rende liberi", appuntamento con la Memoria all'Auditorium San Domenico

Prezzo non disponibile

In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, il Comune di Foligno proporrà uno spettacolo all’Auditorium San Domenico, dal titolo “Liebe Macht Frei – L’amore rende liberi”.

Lo spettacolo, basato su una storia vera, ripercorre il legame tra la prigioniera ebrea Helena e l’ufficiale delle SS Franz, in un susseguirsi di testimonianze reali e di scene vissute nel campo di concentramento di Auschwitz. Una delle scene sarà svolta completamente con il buio in sala e sul palco. Gli spettatori saranno invitati a bendarsi con apposite mascherine per gli occhi fornite dalla produzione.

La rappresentazione, all’Auditorium San Domenico, di mattina, sarà destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado mentre la sera del 27 gennaio, alle 21,15, sempre all’Auditorium San Domenico, lo spettacolo sarà fruibile da tutta la cittadinanza, previa prenotazione alla Masque Produzioni che organizza l’evento.

Lo spettacolo è interpretato da Aurora Panzoli (Helena), Matteo Angeletti (Franz), Irene Bonazzi Bonaca (Rosa), il responsabile tecnico è Diego Falchetti, la supervisione artistica è curata da Lorenzo Dionigi e Lucia Dionigi.