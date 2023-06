Improsummer, all'Arena Borgobello è tempo di "Eppiauar"

Uno spettacolo all’aperto subito dopo il tramonto è il miglior modo per vivere la stagione estiva dell’improvvisazione teatrale organizzata dall’associazione teatrale Voci e Progetti di Perugia.

Nasce così “Eppiauar”, lo spettacolo che si scrive come si pronuncia, dando appuntamento alle 21 di domenica 25 giugno, all'Arena di Borgobello o Arena del circolo del Tempo Bono (sotto al Teatro Figura Umbro Tieffeu) in via del Cortone, dove musica e teatro all'improvviso si mescoleranno per dare vita ad uno spettacolo irripetibile.

Così, dopo il calare del sole, andranno in scena emozioni e risate con 6 straordinari improvvisAttori: Matteo Crocchioni, Marta Lucarelli, Cristina Martin, Francesco Micalef, Stefania Moretti, Matteo Scorteccia; ci sarà inoltre un host che detterà le regole del gioco, Lorenzo Meacci, con un musicista d’eccezione, Alessandro Cristofori alle tastiere ed un dj, Massimiliano Trevisan, anch’essi pronti ad improvvisare i loro interventi musicali in perfetta armonia con l’azione scenica.

Come sempre il pubblico sarà il protagonista assoluto, coinvolto a suggerire ispirazioni e input per lo spettacolo.