Imprò, torna il campionato di improvvisazione teatrale per amatori: gli appuntamenti

Torna a Perugia “Imprò - il Campionato di improvvisazione teatrale amatori”, l’originale format di improvvisazione teatrale più rappresentato d’Italia ed anche il più seguito e amato dal pubblico.

La Rassegna teatrale targata Voci e Progetti si svolgerà in due serate e prenderà il via venerdì 3 marzo al Teatro di Rebecca per proseguire il 17 marzo.

Le squadre perugine, ciascuna formata da 4 attori dell’Officina Amatori di Voci e Progetti, saranno sul palco per affrontare due agguerrite squadre: la compagnia Maniman Teatro di Genova e la compagnia 05QuartoAtto di Ravenna. Si comincia con la squadra genovese che salirà sul palco venerdì 3 marzo.

La battaglia è tutta in chiave artistica: prenderanno vita storie e mondi possibili, in una gara in cui risate, fantasia, emozioni e musica saranno protagonisti assoluti, come di consueto senza copione, senza costumi, ma grazie all’immaginazione e alla creatività degli artisti sul palcoscenico che diventeranno contemporaneamente attori\autori\registi. Ma ancor più protagonista sarà il pubblico, chiamato a suggerire temi e ispirazioni e soprattutto a decidere con il proprio voto quale sarà la squadra vincitrice.

Tutto è improvvisato, anche gli interventi musicali che accompagnano l’azione scenica Il musicista Alessandro Cistofori e il dj Massimiliano Trevisan si avvicenderanno con composizioni estemporanee alla tastiera, il primo e, l’altro, selezionando tracce dalla sua immensa raccolta virtuale. L'arduo compito di vigilare sull'andamento della gara spetterà ad Lorenzo Meacci che indosserà le vesti del giudice mentre la conduzione della serata è affidata alla bravura di Francesco Ciccio Micalef.