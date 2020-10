“Imprò”, torna a Perugia il Campionato di Improvvisazione Teatrale Professionisti

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione dell’Improvvisazione teatrale perugina organizzata dall’Associazione Voci e Progetti. A partire da venerdì 9 Ottobre fino al 6 novembre si riapriranno infatti le porte del Teatro di Rebecca con “Imprò”, il Campionato di Improvvisazione Teatrale Professionisti, l’originale format di improvvisazione più rappresentato al mondo.

Tre le date organizzate con il patrocinio del Comune di Perugia: il 9 e 23 Ottobre e la finalissima per il 6 Novembre. Per garantire lo svolgimento in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid è necessario prenotare la propria presenza attraverso i recapiti disponibili sul sito.