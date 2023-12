"Il talento della malattia" in scena al Teatro Cucinelli

Giovedì 14 dicembrem alle 2, al Teatro Cucinelli di Solomeo, avrà luogo lo spettacolo teatrale “Il talento della malattia”, promosso dall'associazione umbra Diabete Onboard. Diabete Onboard è la prima associazione di persone adulte con diabete tipo 1 in Umbria.

L'associazione nasce nel luglio 2015 dal desiderio di aggregazione e supporto tra persone adulte con il diabete di tipo 1 e si impegna ogni anno a organizzare corsi formativi ed eventi educativi per le persone con diabete tipo 1 ed i loro familiari. L’obiettivo primario è quello di permettere al paziente diabetico il raggiungimento dell’accettazione della sua condizione e la conseguente autonomia delle terapie per la gestione del diabete.

L'associazione inoltre rappresenta i pazienti nelle istituzioni sanitarie regionali per il riconoscimento dei diritti e soprattutto la fruizione dei presidi medici senza i quali una persona con diabete tipo 1 non potrebbe vivere. Lo spettacolo “Il talento della malattia” rappresenta il culmine di un percorso autobiografico realizzato con quindici donne pazienti oncologiche dell’associazione C6 Siloku, progettato e condotto da Paola Albini (regista, drammaturga e presidente della Fondazione Franco Albini) e Natalia Piana (pedagogista ed esperta in Medicina Narrativa) della Franco Albini Academy. “Il talento della malattia” tratta un tema di grande attualità che tocca tutti indistintamente. È uno spettacolo pensato per accompagnare le persone ad acquisire consapevolezza su cosa accade in termini emotivi, psicologici e relazionali quando si incontra la malattia e sul senso profondo che questa esperienza può portare in termini di cambiamento e rinascita. L’idea di tradurre le quindici storie delle donne di C6Siloku raccolte durante il percorso autobiografico in un testo teatrale di respiro universale, scritto a quattro mani da Paola Albini e Natalia Piana, nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante, non solo dare voce alla malattia e trovare le parole per raccontarla, ma anche condividerla per guarire dall’isolamento e dalla solitudine che spesso l’esperienza di malattia porta con sé.

Sul palcoscenico Paola Albini e Natalia Piana daranno corpo l’una alla malattia, l’altra alla cura, avvolte da voci fuori campo, immagini e video, in un dialogo aperto e generativo con il pubblico, dentro un intreccio armonico di linguaggi diversi: teatrale, pedagogico, filosofico e poetico. “Il talento della malattia” è una performance dal forte impatto educativo, terapeutico e sociale che parla a tutti: pazienti, familiari, amici, associazioni e operatori sanitari. Un contenitore di sorprese che attiva una riflessione collettiva sulla malattia e sulla vita. Questo progetto non vuole solo aiutare a comprendere meglio questa esperienza e individuare l’approccio di cura più efficace per sostenerla, ma vuole soprattutto riaffermare il valore della vita nonostante, oltre, e perché no, grazie, alla malattia, dotata del grande talento di scomporci, spingerci a cercare l’essenza, ricomporci e trasformare la propria testimonianza in un’esperienza di cura per gli altri, come i principi del metodo di Franco Albini e la Medicina Narrativa insegnano. “Il talento della malattia” al Teatro Cucinelli di Solomeo è promosso dall’Associazione Diabete Onboard di Perugia, che ha creduto fortemente nel valore educativo e terapeutico di questo progetto teatrale e alla possibilità di dare voce al vissuto di coloro che incontrano e affrontano l’esperienza della cronicità. Il ricavato della serata andrà proprio a Diabete Onboard APS, per il sostentamento delle loro attività, dei corsi, dei convegni e di tutti i progetti correnti e futuri, ben descritti nelle loro pagine social e nel sito www.diabeteonboard.org