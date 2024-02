"Il giro del mondo atomico” chiude “Le domeniche a teatro” del Clitunno"

Ultimo spettacolo in cartellone per "Le domeniche a teatro", stagione 2023/2024 promossa da Teatro al Centro (TEC) al Teatro Clitunno di Trevi, che domenica 18 febbraio alle 17 propone "Il giro del mondo atomico" di Raffaele Silvani e Claudio Massimo Paternò, con Ingrid Monacelli e Raffaele Silvani, regia di Claudio Massimo Paternò, una produzione Micro Teatro Terra Marique.

Sul palco - Uno scienziato pasticcione, dopo l’ennesimo fallimento di una sua invenzione, decide di intraprendere un incredibile viaggio all’interno della materia. Lì scoprirà la complessità della struttura dell’atomo, incontrerà tutte le particelle subatomiche che lo compongono. Inoltre avrà modo di confrontarsi con i diversi stati (solido, liquido e gassoso). Capirà, soprattutto che l’idea che aveva sulla struttura della materia era completamente errata e che per quanto si voglia determinare tutto, la natura stessa del mondo non è mai uguale a se stessa. Una conclusione a cui, in modo del tutto differente arriva sua moglie, organizzatrice di eventi, la quale, abituata agli imprevisti del suo lavoro, non ne fa mai un dramma, cercando sempre di trovare il buono in tutto, ma che combatte con le aspettative degli altri (colleghi, clienti, suocera) che invece voglio e pretendono tutto perfetto. Uno spettacolo che inneggia al disordine… quello cosmico ma anche quello di tutti noi.

Riferimenti educativo-pedagogici: divulgazione scientifica, superamento dei conflitti, determinismo – indeterminismo.