"Il gabbiano" di Čechov al Teatro Morlacchi di Perugia: è il primo spettacolo di una trilogia sul drammaturgo russo

Ancora una proposta di alto profilo al Teatro Morlacchi di Perugia: dopo il debutto in anteprima al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Leonardo Lidi – candidato finalista al Premio UBU 2022 per la miglior regia con lo spettacolo La signorina Giulia – porta in scena a Perugia Il gabbiano del drammaturgo russo Anton ?echov. L'appuntamento è da mercoledì 30 novembre a domenica 4 dicembre.

Prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e il Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, lo spettacolo è interpretato da Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna e costituisce la prima tappa di un progetto triennale su Anton ?echov: Il gabbiano – Zio Vanja – Il giardino dei ciliegi.

“Tre case, o forse la stessa, tre famiglie, o forse la stessa, e l’amore che soppianta il lavoro. Mentre aspettiamo di sapere qual è il Teatro giusto per parlare allo spettatore o se venderemo la casa di Vanja o se verrà distrutto il nostro storico Giardino, noi aspettiamo e incontriamo la vita attraverso l’amore. Aspettiamo un bacio – dalle note di regia di Lidi –. In questa trilogia vedo la possibilità di tornare al senso pratico del teatro, deviando gli intellettualismi e scegliendo la semplicità nella sua altezza. Scegliendo uno spazio. Scegliendo l’empatia e non una bolla elitaria. Scegliendo l’amore e il dolore che comporta questa opzione ma soprattutto scegliendo gli attori come forma d’arte e come pietra preziosa da difendere nel teatro italiano del nostro tempo".

