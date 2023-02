I Racconti disumani di Kafka secondo la copia Gassmann-Pasotti. In scena al Morlacchi

Al teatro Morlacchi di Perugia, mercoledì 1 marzo alle 20.45 e giovedì 2 marzo alle 19.30, va in scena Racconti disumani da Franz Kafka, uno spettacolo di Alessandro Gassmann con Giorgio Pasotti, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni.

Due straordinari artisti come Gassmann e Pasotti si misurano con le parole di Kafka, due racconti disumani per parlare agli uomini degli uomini. Una relazione per un’Accademia e La tana, due storie di animali, sembrerebbero, una che mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altro che racconta quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni esterno.