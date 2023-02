“I migliori danni della nostra vita”, Marco Travaglio e il racconto dei nostri ultimi cinque anni

Prezzo non disponibile

“I migliori danni della nostra vita” è il titolo del nuovo spettacolo di Marco Travaglio che, domenica 19 febbraio alle 21, andrà in scena al Teatro Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione Tourné 2022/2023, promossa da Aucma e Mea Concerti. L’evento, sold out, si realizza con la collaborazione della Città di Assisi.

In scena Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell'informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all'Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0, sorridendo di più e informandoci meglio.

“I migliori danni della nostra vita” è prodotto da Seif – Società Editoriale Il Fatto.