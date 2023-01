Giornata della Memoria all'Università nel segno di Bernardo Dessau con Alessio Stollo

Prezzo non disponibile

Giornata della Memoria 2023 nel segno di Bernardo Dessau, scienziato e professore di Fisica all’Università degli Studi di Perugia nella prima metà del ‘900.

Domani, venerdì 27 gennaio, alle 11.30, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Ateneo di Perugia, sarà proposto il documentario teatrale “Bernardo Dessau. Breviario per voci” a cura di Paola Tortora (Vintulera Teatro), con Alessio Stollo; fonti e testimonianze a cura di Franca Focacci e Umberto Steindler. Seguirà poi un breve approfondimento storico-scientifico.

Il documentario teatrale “Bernardo Dessau. Breviario per voci”, unico nel suo genere, è il racconto di alcuni dei momenti più significativi della vita di Bernardo Dessau, fisico, scienziato, maestro, professore di Fisica all'Università degli Studi di Perugia dal 1904 al 1949, la cui straordinaria esistenza fu segnata da vette di successi più volte feriti da eventi, personali e storici, drammatici e in particolare dalla persecuzione antisemitica.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Fisica e Geologia e dall'Ufficio Science and Society dell'Università degli Studi di Perugia, vuole essere un omaggio a una figura esemplare per l’Ateneo Perugino e per la storia della Fisica, che lavorò con infaticabile impegno e dedizione alla costruzione del bene comune: lettere, fotografie, documenti, opere scientifiche di un uomo nobile d’animo e dal tratto signorile, riportano luce alle sue impeccabili doti professionali, spirituali ed umane, dalle quali oggi, risulta più che mai utile trarre esemplare lezione.