Francesco Castiglione con "Sospiri e Parole" per il nuovo appuntamento di Performer in Umbria

Secondo appuntamento per la rassegna di spettacoli dal vivo “Performer In Umbria - Piu”, promossa dall’associazione “Aurora”. L’evento, ad ingresso gratuito, è in programma per sabato 11 febbraio, alle 21, al Teatro “Caio Melisso” di Spoleto e vedrà salire sul palco l’attore Francesco Castiglione e il gruppo aretino dei Rasenna Brass.

Dal titolo “Sospiri e Parole”, lo spettacolo ripercorre alcuni momenti ed eventi storici della vita dell’Italia, che hanno scandito il secolo scorso. Tra parole e musica, quindi, gli artisti sul palco racconteranno il fenomeno dell’emigrazione e lo faranno anche attraverso le canzoni popolari che hanno accompagnato chi salutava la propria patria per raggiungere nuovi lidi, con la speranza nel cuore di poter un giorno ritornate nel proprio paese. Parole chiave saranno libertà e amore: libertà da difendere dalla minaccia della Prima Guerra Mondiale e amore come sentimento che non sopporta catene. Sentimenti che sono cardini della vita di ciascun individuo, tanto da renderci tutti uguali. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo prenotazioni@festivalcinemaspello.com