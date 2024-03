"Cirano deve morire", lo spettacolo-concerto di Leonardo Manzan chiude la stagione Tsu di Foligno

La stagione di Foligno termina con lo spettacolo "Cirano deve morire" di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, per la regia di Leonardo Manzan, in scena mercoledì 13 marzo alle 21 all'Auditorium San Domenico; sul palco gli attori Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini; le musiche originali sono di Franco Visioli e di Alessandro Levrero.

Liberamente ispirato a Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, quello di Manzan è uno spettacolo-concerto tra poesia romantica e rap feroce, in bilico tra musical e dj set, costumi d’epoca e luci strobo per raccontare la storia d’amore e inganno di Cyrano de Bergerac come non l’avete mai sentita.

“Sarà bene cominciare dal principio, cioè dal titolo. Cirano deve morire è una dichiarazione di intenti e insieme una preghiera che vi rivolgo in forma di esclamazione: dimenticatevi del Cirano così come pensate di conoscerlo”. Così Leonardo Manzan.