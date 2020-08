"Figuratevi... di essere bambini", tutti gli appuntamenti di Perugia e in Valnerina

Continua giovedì 6 agosto la rassegna di spettacoli di teatro di figura “Figuratevi….di essere bambini” con un nuovo appuntamento alle ore 21.15 sempre presso l’Arena del Borgo Bello a Perugia. Il festival perugino si concluderà nella stessa location di via del Cortone, con due spettacoli gratuiti: sabato 29 agosto con lo spettacolo di Tieffeu “Sei un Myto” e domenica 30 agosto con lo spettacolo “Scuola di Magia” del Teatro Verde di Roma.

Tutti gli appuntamenti all’arena del Borgo Bello sono su prenotazione chiamando il numero di Tieffeu 0755725845, per permettere di assegnare i posti in base ai nuclei famigliari.

A causa del Covid non si svolgerà quest'anno l’evento tradizionale di fine agosto a Pian di Massiano, che prevedeva tante attività di tipo laboratoriale e ludico con migliaia di famiglie partecipanti. Il Tieffeu e il direttore Mario Mirabassi, con la collaborazione del Comune di Perugia, si sono impegnati per offrire comunque un ricco programma di spettacoli serali per la famiglia.

Si conferma inoltre per il secondo anno il festival “Figuratevi… in Valnerina”, che dal 5 agosto al 12 settembre 2020 porterà nelle piazze di 12 comuni della Valnerina 16 diverse rappresentazioni. Gli spettacoli, scelti dalla direzione artistica del Tieffeu, sono presentati dalle più note compagnie italiane di Teatro di Figura e porteranno con i loro burattini e marionette tanta allegria e un sano divertimento a tutti partecipanti, ma senza dimenticare le regole sul distanziamento. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.