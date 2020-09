Tieffeu, ultimo spettacolo della stagione "Figuratevi....di essere bambini"

Si terrà oggi, 4 settembre, l'ultimo spettacolo della stagione "Figuratevi....di essere bambini - Festival di spettacoli per bambini" all’Arena del Borgo Bello in via del Cortone a Perugia. Rinviato a causa del maltempo, "Scuola di Magia" sarà rappresentato oggi alle 21.15 dalla Compagnia Teatro Verde (Roma).

Sarà un’avventura incredibile, tra mostri buffissimi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti, dove protagonisti saranno naturalmente i bambini. L'ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessaria la prenotazione dei posti al n. 075 5725845. I posti sono 80 e saranno assegnati fino ad esaurimento.