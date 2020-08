Figuratevi... in Valnerina, spettacoli fino al 12 Settembre

Ha preso il via il 5 agosto il lungo programma di “Figuratevi….in Valnerina” Festival nazionale spettacoli di Burattini e Marionette dell’estate 2020. Il programma vedrà il Festival percorre tutta la Valnerina visitando 12 comuni diversi. Da Borgo Cerreto, Scheggino e Vallo di Nera, si arriverà a Monteleone di Spoleto a Sant'Anatolia di Narco, fino ad Arronem queste saranno le tappe degli spettacoli all'aperto e con ingresso gratuito, che porteranno burattini e marionette in giro per la gioia di piccoli e... non solo.