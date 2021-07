F.I.A.B.E. Follow Immagination and Be Enchanted, al Teatro Clitunno di Trevi tra incanto e realtà

Al Teatro Clitunno di Trevi arriva uno spettacolo molto speciale sul tema delle fiabe e dei racconti. Si tratta di F.I.A.B.E. Follow Immagination And Be Enchanted, spettacolo creato da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale in programma nel teatro trevano per due fine settimana: venerdì 30, sabato 31 luglio, domenica 1 agosto e venerdì 6, sabato 7, domenica 8 agosto alle ore 18.

Lo spettacolo ci conduce alla scoperta di questo luogo incantato custode di mille racconti, per godere da una prospettiva privilegiata e insolita di tutto il suo fascino.

Ambientato in un remoto ed oscuro futuro, F.I.A.B.E racconta il viaggio di formazione dell’imprenditrice senza scrupoli Frau Doktor Huber e della timida agente immobiliare Giovanna e il loro progressivo innamoramento verso il Teatro, grazie all'intervento di due misteriosi personaggi.

In collaborazione con l’ufficio turistico di Trevi è stata attivata una promozione speciale per abbinare la visione dello spettacolo alla visita della mostra di Pepi Merisio. Gioco! a Villa Fabri o anche al Complesso Museale di San Francesco. Per i pacchetti contattare info@museitrevi.it o chiamare il 3470796571.

Lo spettacolo fa parte della stagione di prosa del Teatro Clitunno, curata da Fontemaggiore in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trevi. Il successivo appuntamento sarà venerdì 17 settembre con Mariangela D’Abbraccio in “Ora dimmi di te. Lettera a Matilda” di Andrea Camilleri.