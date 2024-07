Festival dei Due Mondi, debutta Il giardino dei ciliegi di Leonardo Lidi

Il giardino dei ciliegi di Leonardo Lidi debutta al Festival dei Due Mondi

Dopo Il Gabbiano e Zio Vanja, il progetto ?echov giunge alla terza tappa.

In programma la trilogia completa con una maratona il 7 luglio

Il teatro del secondo weekend del Festival dei Due Mondi è tutto dedicato ad Anton ?echov, con la terza tappa del percorso intrapreso negli ultimi tre anni dal regista Leonardo Lidi. Dopo Il gabbiano e Zio Vanja, dal 4 al 7 luglio al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi va in scena Il giardino dei ciliegi, ultima tappa della Trilogia dedicata ad ?echov, presentata integralmente domenica 7 luglio in una maratona teatrale. Leonardo Lidi torna a Spoleto dopo aver ricevuto il Premio Flaiano 2024 per la miglior regia con lo spettacolo Zio Vanja, andato in scena al Festival dei Due Mondi nel 2023. Il giardino dei ciliegi è prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria in coproduzione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e il Festival dei Due Mondi. Sul palcoscenico vanno in scena gli stessi attori che il pubblico ha imparato a conoscere nei primi due capitoli della trilogia (in ordine alfabetico): Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Francesca Mazza, Angela Malfitano, Orietta Notari, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna.