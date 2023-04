“Fatti e misfatti del melodramma” a Panicale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Panicale

Un caleidoscopio di personaggi e passioni dell’opera lirica. Sabato 15 aprile alle 21 la Chiesa della Madonna della Sbarra di Panicale ospita lo spettacolo ad ingresso gratuito “Fatti e misfatti del melodramma”, incursioni tra opera seria e opera comica, fino al teatro musicale d’oltreoceano, con brani tratti da Porgy and Bess di Gershwin e Trouble in Tahiti di Leonard Bernstein.

Il testo che accompagna il pubblico nel viaggio musicale è affidato ai dialoghi di due voci narranti (allievi della Classe di Arte Scenica) che tra serio e faceto presenteranno figure femminili vincenti, intrighi e travestimenti, nella sfera dell’opera comica, per arrivare alle passioni assolute dell’opera seria: gelosia, tradimenti, sconfitte e l’inscindibile binomio di amore e morte.

Le voci narranti anticipano temi e atmosfere e anche alcune parti dei testi delle arie e dei duetti eseguiti, cercando di riscoprire aspetti dell’opera lirica, nelle opere celebri e in quelle meno conosciute, per renderla sempre viva e attuale. Un serbatoio di sentimenti e narrazioni che ancora suscitano emozioni nel pubblico, da sempre valido strumento di educazione sentimentale per le giovani generazioni.

Il mito di don Giovanni e il femminicidio di Carmen, sono tra gli argomenti affrontati.

Lo spettacolo è presentato dal Conservatorio di musica di Perugia è sarà introdotto da Elisa Tagariello.