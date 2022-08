Per l'Estate Nursina in scena la giullarata "Il primo miracolo di Gesù bambino" con Matthias Martelli,

L'Estate Nursina 2022, rassegna di musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli per bambini del Comune di Norcia propone per venerdì 26 agosto l'ultimo appuntamento organizzato dal Teatro Stabile dell'Umbria: Il primo miracolo di Gesù bambino, una delle giullarate più famose di Mistero Buffo – capolavoro di Dario Fo e Franca Rame – riportato sul palco dall'autore, attore e giullare Matthias Martelli, per la regia di Eugenio Allegri. Lo spettacolo si terrà in Piazza San Benedetto alle 21.30, a ingresso libero e gratuito.

Il primo miracolo racconta l’emigrazione di Gesù e la sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesce a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fa con la creta. Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo che alla fine lascia le menti in ebollizioni, la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.