"Emozioni in movimento" a Marsciano con "Vivo a colori"

Un omaggio alle donne, lasciate libere di esprimersi e di mettersi in gioco esprimendo le proprie emozioni e raccontando storie legate ad un percorso di malattia. Uno spettacolo di beneficenza per contribuire ad acquistare un macchinario medicale, necessario per la ricostruzione non chirurgica del seno, da donare alla Breast Unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tutto questo è "Emozioni in movimento, fashion week colors Perugia", in programma venerdì 10 febbraio alle 21 al teatro Concordia di Marsciano. L'evento, ad ingresso libero, è organizzato dall'associazione Vivo a Colori della presidente Claudia Maggiurana e ha il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Marsciano.

La serata, che sarà presentata da Paolo Bertolini e Federica Bardani, si aprirà con l'esibizione della Joseph Green Band, diretta dal maestro Andrea Cavallucci Cavallacci, nata nel 2017 e composta da giovani talenti del territorio perugino. Sul palco anche la ballerina Lucia Lucia e l'artista Fabrizio Fabbroni; previsti ospiti a sorpresa. La serata si concluderà con un'esibizione del Joyful Singing Choir. Il coro gospel, diretto da Aurora Scorteccia, è nato nel 2015, vanta un organico di circa 60 cantori, provenienti dalla zona della Media Valle del Tevere, che saranno accompagnati da Tommaso Basiglini e Gianluca Carnevali (tastiere), Filippo Pambianco (batteria), Emanuele Burletti (chitarra elettrica), Jacopo Meniconi (basso) e Michele Rosati (chitarra acustica).

“Sarà uno spettacolo emozionale – spiega Claudia Maggiurana, coordinatrice dell’evento – dove le emozioni sono in movimento. Fa parte di un progetto psico-sociale, denominato 'risveglio della bellezza' ed ideato dall’associazione Vivo a Colori, per aiutare le donne a far uscire le emozioni. Serve per far acquistare autostima, per accettare la propria bellezza in ogni momento e trasformazione, senza vergogna di ciò che ci accade. Quello che proponiamo è un evento da vivere più che da raccontare, perché ognuno di noi lo percepisce in modo personale e diverso”.