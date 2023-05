“El tango: mitologia di musica e parole” con Sergio Múñiz 

Il tango come espressione di musica, ballo e cultura. Lo racconta lo spettacolo “El tango: mitologia di musica e parole”, in programma mercoledì 31 maggio all’Auditorium di San Domenico a Foligno in Umbria, con l’attore Sergio Múñiz e Tango Sonos, il duo di musicisti composto dai fratelli Antonio e Nicola Ippolito, mentre la regia è di Francesco Facciolli.

La mitologia del tango è narrata dall’incontro tra due miti della cultura argentina: il musicista Astor Piazzolla e lo scrittore Jose Luis Borges. L’idea dello spettacolo nasce dalla contemporaneità di due eventi di grande valore per la storia del tango. Il disco che i due artisti hanno realizzato insieme, “El Tango”, e la serie di conferenze sul tango che Jose Luis Borges tenne nello stesso anno. I due eventi si svolgono entrambi nel 1965 e tutti e due contribuiscono all’affermazione del tango nel mondo.

Il tango di Borges è quello delle origini, quasi primitivo, ma riconosce nella musica di Piazzolla una rivoluzione, una consacrazione internazionale del tango. «Il tango in questo modo continua a rappresentarci. Ormai è qualcosa che ci appartiene, espressione di ciascuno di noi, è qualcosa che starà con noi più in là. Qualcosa che starà con questo paese più in là delle nostre morti corporee» dice Borges. Lo spettacolo propone un viaggio nell’anima profonda di un’arte assoluta tra i racconti della vita di Piazzolla, le sue musiche e le poesie di Borges per qualcosa che sempre secondo Borges “è stato un simbolo di felicità”. Ed è proprio questo il fine dello spettacolo, far vivere agli spettatori un momento di felicità attraverso le parole e la musica del tango.