Due Mondi, Luca Marinelli con Fabian Jung per l’Anteprima Festival

Si avvicina l’anteprima del 67esimo Festival dei Due Mondi: è già a fine maggio l’appuntamento più atteso. Luca Marinelli torna a dirigere Una relazione per un’Accademia, trasposizione teatrale del celebre racconto di Franz Kafka del 1917, spettacolo che ha riscosso grande successo nell’edizione 2023 segnando il debutto alla regia dell’attore italiano vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d'argento. Lo spettacolo vede ancora una volta protagonista un magnetico Fabian Jung al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi per quattro recite da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno (ore 20:30, 20:30, 20:30, 17). È possibile acquistare i biglietti (da 15 a 45 euro) sul sito www.festivaldispoleto.vivaticket.it oppure recandosi presso i punti vendita a Spoleto (Festival Box Office in via Saffi 12, Box Office Vivaticket in viale Trento e Trieste 78).



Classe 1984, Fabian Jung originario di Münster, cresce a Lipsia per poi studiare recitazione presso l’accademia delle arti Ernst Busch di Berlino. Nel 2012 il primo incontro con Luca Marinelli getta le basi per il progetto Kafka. Le carriere dei due artisti procedono e l’idea resta in sospeso. Jung prenderà parte a varie collaborazioni teatrali, dall’ensemble di Chemnitz alla Schaubühne di Berlino, dallo Staatstheater Saarbrücken allo Schauspielhaus Hamburg, solo per citarne alcuni. Jung torna così a lavorare con Luca Marinelli sul testo di Kafka in lingua italiana per presentarlo in prima assoluta al Festival dei Due Mondi