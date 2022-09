“Fiabe e burattini in giardino”, tornano le domeniche creative con il teatro di figura Tieffeu

Indirizzo non disponibile

Archiviata la stagione estiva con il Festival Figuratevi all’Arena del Borgo Bello di Perugia che ha visto tanti spettacoli proposti da compagnie italiane di Teatro di Figura per ragazzi, si ricomincia con la programmazione domenicale.

Dal 4 settembre, infatti, per tutte le domeniche pomeriggio del mese sarà possibile assistere agli spettacoli di pupazzi e marionette e partecipare ai laboratori di costruzione di burattini, proposti dalla compagnia Tieffeu e allestiti nel giardino del Teatro di Figura Perugia in via del Castellano (traversa di corso Cavour)-

La rassegna “Fiabe e burattini in giardino” prende il via il 4 settembre alle ore 17.00 con il laboratorio di costruzione di burattini con materiali di riciclo e alle ore 18.00 con “I musicanti di Brema”, uno spettacolo con pupazzi di e con Giancarlo Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi.

I successivi appuntamenti in cartellone

11 settembre alle 18 “La principessa ed il ranocchio” di e con Luciana Bianconi;

18 settembre alle 18 Hansel e Gretel a cura di Mario Mirabassi;

25 settembre alle 18 “I tre porcellini” di e con Giancarlo Vulpes.

Ogni domenica alle 17 prima degli spettacoli sono in programma i laboratori di costruzione di burattini con materiale di riciclo.