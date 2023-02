"Ditegli sempre di sì", la compagnia Elledieffe al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti

Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, nell'ambito della stagione teatrale 22/23 mercoledì 8 febbraio alle 20.45, va in scena l'esilarante e caustica commedia del grande Eduardo De Filippo "Ditegli sempre di sì", diretta da Roberto Andò, prodotta da Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, e in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana. Sul palco, Carolina Rosi, Tony Laudadio, Andrea Cioffi, Antonio D’Avino, Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D’Amato, Gianni Cannavacciuolo e Boris De Paola.

"Ditegli sempre di sì" è uno dei primi testi scritti da Eduardo, un testo dal perfetto meccanismo in equilibrio tra comico e tragico capace di esplorare i labirinti della mente umana tra “normalità” e “pazzia”. Nell'opera, la pazzia di Michele Murri è vera, infatti è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera?

“Un successo – sottolinea Carolina Rosi – imprevedibile per i tempi che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo. Unire una compagnia così numerosa, che tra attori e tecnici sposta più di venti persone, e affrontare questo particolare testo di Eduardo è stato certamente rischioso ma la risposta del pubblico, così forte e coesa, ci ha molto gratificato. Questo ci ha sostenuto nella decisione di affrontarne una nuova edizione che sta vivendo una nuova e lunga stagione nei teatri di tutt’Italia. Una ripresa che ci consentirà, inoltre, nello spirito che volle imprimere Luca alla nostra Compagnia, di continuare a offrire spazio e opportunità ai talenti, giovani e non, della nostra scena teatrale".

Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo ha affidato la regia di Ditegli sempre di sì ad uno tra i più autorevoli registi italiani, Roberto Andò. Una produzione importante per la Compagnia, che continua a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale. Nel ruolo di Michele Murri Tony Laudadio e ad interpretare sua sorella Teresa è Carolina Rosi.